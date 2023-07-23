Трамваи двух маршрутов задерживаются на Красноказарменной улице в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Трамваи № 32 и 43 задерживаются на Красноказарменной улице в районе остановки "Улица Лефортовский Вал" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что это произошло по техническим причинам. Маршруты временно изменили. Горожан призвали следить за объявлениями водителей.

До этого сообщалось об изменениях в расписании движения электропоездов на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) с 23 по 28 июля. Так, 23 июля с 05:00 по 20:00 на центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения транспорта увеличатся до одного часа, часть электричек, следующих по расписанию, отменят.

На Курском направлении часть поездов также будет отменена, некоторые проследуют с измененным набором остановок.

Ранее также стало известно об изменениях в расписании движения поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная с 21 до 24 июля в связи с подготовкой к запуску четвертого Московского центрального диаметра.

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