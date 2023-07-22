На станциях метро возле стадиона "Лужники" возможны ситуативные ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", 22 июля возможны ситуативные ограничения на вход и выход из-за проведения мероприятия, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве призывают пополнять "Тройку" для обратной поездки в метро заранее. Это можно сделать онлайн в приложении "Метро Москвы". Также можно оплатить проезд банковской картой прямо на турникете. Это поможет сэкономить время в пути после мероприятия.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением массового мероприятия в "Лужниках" 22 июля с 12:30 до 23:00 на Московском центральном кольце (МЦК) интервалы движения поездов сократят до четырех минут. Об

"Мой район. Навигатор": с момента открытия МЦК пассажиры совершили более 900 млн поездок