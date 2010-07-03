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12:12

Движение на центральных улицах ограничат с 31 марта по 25 августа

транспорт перекрытия

12:12

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Фото: портал Москва 24

Ремонт инженерных сетей скажется на движении в центре Москвы. Ограничения на некоторых улицах будут действовать с 31 марта по 25 августа, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

С 31 марта по 28 апреля ограничение с поэтапным занятием одной полосы введут на пересечении Делегатской и Самотечной улиц с 3-м Самотечным переулком. Отмечается, что перекрытия на пересечении Делегатской и Самотечной сохранятся до 10 июня.

Помимо этого, с 15 апреля по 10 июня водителей на пустят на пересечение улиц Дурова и Делегатской. А с 13 мая по 31 июля круглосуточно будет действовать ограничение движение с поэтапным занятием одной полосы в 1-м Волконском переулке. Парковку на этом участке временно запретят.

Также с 23 мая по 31 июля движение ограничат на Самотечной улице. В то же время для машин закроют 1-1 Волконский переулок.

"Ограничение движения с поэтапным занятием одной полосы с обустройством временных уширений и ликвидацией парковочного пространства введут с 15 июня по 25 августа круглосуточно на 2-м Волконском переулке от улицы Делегатская до дома 14", – уточнили в центре.

Ранее движение по Липецкому путепроводу ограничили до 1 февраля 2020 года. Перекрытия необходимы в связи с капитальным ремонтом участка.

транспорт перекрытия

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