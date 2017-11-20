Более 220 тыс пассажиров получили помощь на стойках "Живое общение" в 2017 году

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Более 220 тысяч пассажиров получили помощь специалистов у справочно-информационных стоек "Живое общение" в метро с начала года. Консультанты рассказали о коротких маршрутах и пересадках внутри метро, на МЦК, электрички и автобусы. Они также проконсультировали пассажиров о тарифах на проезд и городских достопримечательностях.

"Чаще всего москвичи и гости столицы обращаются к специалистам на станциях "Курская" и "Александровский сад". На них консультанты обслужили порядка 90 тысяч человек с начала года, – цитирует портал мэра и правительства Москвы первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова. – Сотрудники всех стоек "Живое общение" предоставляют всю информацию на русском и английском языках".

Пассажиры также могут получить на стойках справочные брошюры, схемы проезда, карты района. На стойках есть витрины с сувенирной продукцией столичной подземки.

Всего в метро работает 13 стоек "Живое общение". Полный список станций, где есть информационные центры можно посмотреть здесь.

Справочные пункты появились и на пяти станциях Московского центрального кольца: Кутузовская, Площадь Гагарина, Лужники, Деловой Центр и Шелепиха. С начала года специалисты проконсультировали около 100 тысяч человек.

В сувенирных магазинах метро можно найти более 400 предметов, оформленных в фирменном стиле метрополитена: ручки, флешки, чехлы для смартфонов, термокружки, магниты, а также толстовки, ветровки и футболки с принтами. Другой сувенирный магазин работает на "Маяковской".

С конца октября 2017 года в ассортимент магазинов поступили керамические кольца с функцией карты "Тройка". Первый тираж составит 500 штук, пояснил он. Дальнейшие объемы выпуска будут зависеть от спроса.