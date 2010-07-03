Ил-76 готовится к посадке в Жуковском из-за срабатывания датчика неисправности

Транспортный самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к посадке в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительной информации, у лайнера возникли неполадки с гидросистемой. На борту, по сообщениям СМИ, находится один пассажир.

Сейчас самолет вырабатывает топливо, он совершит посадку в ближайшие два часа.

