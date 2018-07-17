Мобильная телестудия заработает на Кольцевой линии метро во время Московского урбан-форума

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Передвижная телестудия начнет работать на Кольцевой линии метро во время Московского урбан-форума, сообщили в информационном центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Она будет работать 17 и 18 июля. "Как меняется коммуникация с потребителями? Какая она – современная мода и как будет меняться образ горожанина? Как становятся шоколатье? Московский транспорт – в русской литературе. Впервые обсудим эти и другие интересные для горожан вопросы прямо в вагоне-студии метро", – отмечается в сообщении.
Интервью у гостей возьмет известный путешественник и тележурналист, ведущий телеканала "Моя планета" Марк Подрабинек. Беседы покажут на стенде Московского транспорта на форуме. Посмотреть видео можно будет в пабликах "Московский транспорт" и "Московское метро" в Facebook и "". Принять участие в беседе смогут все желающие. В интервью войдут 20 самых интересных вопросов, заданных гостям через социальные сети, добавили в инфоцентре.
Гостями мобильной студии станут известные блогеры, москвоведы, фотографы, дизайнеры и другие эксперты. Среди них – автор передачи "Сделано в Москве" Владимир Раевский, модельеры Султана Французова и Катя Добрякова, гендиректор благотворительного фонда "Артист" Ольга Каталина и другие.
Кроме того, в "Зарядье" на стенде Московского транспорта будет работать стационарная телестудия. Там опытом поделятся лидеры мнений в области развития транспортной инфраструктуры: гендиректор МСОТ (UITP) Мохаммед Мезгани и управляющий директор проектного бюро Raumposition Даниэла Алльмейер, а также другие гости.
Московский урбанистический форум "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" будет проходить с 17 по 22 июля в парке "Зарядье". Его посвятят масштабным городским изменениям последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов.
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