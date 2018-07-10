Собянин пригласил на Московский урбанистический форум

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на Московский урбанистический форум. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин напомнил, что регистрация на мероприятие завершится уже 11 июля. Он подчеркнул, что это крупнейший международный конгресс по развитию мегаполисов.

"С мировыми экспертами обсудим, чего мы достигли и как будем жить дальше", – отметил мэр.

Moscow Urban Forum 2018 "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" будет проходить с 17 по 22 июля в парке "Зарядье". Его посвятят масштабным городским изменениям последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов. За первые два дня выступят свыше 300 спикеров, среди которых ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов и представители глобальных корпораций.

Организаторы подготовили более 80 мероприятий для гостей фестиваля. В их числе – лекции, экскурсии, квесты и премьеры фильмов. Мероприятия бесплатны, но на некоторые из них необходима предварительная регистрация.