Свыше 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в ночь на 17 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание Внуково. Там отменили девять рейсов и задержали три.

В Домодедово произошли изменения в графике вылета трех рейсов. Еще два самолета не покинули воздушную гавань.

В Шереметьево отменили пять рейсов и задержали один.

Ранее Росавиация продлила до 13 апреля режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

