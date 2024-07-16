Интервалы движения временно увеличивались на БКЛ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Большой кольцевой линии (БКЛ) временно увеличивали интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По данным ведомства, сейчас поезда курсируют по графику.

Ранее движение было восстановлено на станции "Лубянка" Сокольнической линии метро после инцидента с тлением шпалы. Сотрудники метрополитена применили огнетушитель на небольшом участке шпалы, угрозы пассажирам и движению поездов не было. Помощь экстренных служб не потребовалась.

До этого интервалы движения поездов увеличивали на южном участке Калужско-Рижской линии из-за проверки состава. Немногим ранее поезда не ходили между "Автозаводской" и "Белорусской" Замоскворецкой линии из-за человека на путях.