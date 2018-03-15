Движение аэроэкспрессов в Шереметьево восстановлено после сбоя

Возобновилось движение аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево, сообщает телеканал Москва 24.

Поезда следуют с опозданием, многие пассажиры не успели в аэропорт. Составы задерживались из-за ЧП на путях недалеко от Савеловского вокзала.

Утром 15 марта между улицами Бутырский вал и Бумажный проезд на регулируемом переходе через пути электричка сбил женщину. Сейчас следователи проверяют обстоятельства трагедии. По некоторым данным, женщина переходила пути на запрещающий сигнал светофора и была в наушниках.

В компании заявили, что компенсирует стоимость авиабилетов опоздавшим на рейсы пассажирам. Для этого нужно обратиться на стойку информации.

Из-за случившегося также приостановили движение электричек, следующих между Смоленским, Курским и Савеловским направлениями Московской железной дороги.

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