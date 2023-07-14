ЦОДД предупредил о пробках до семи баллов в центре Москвы во второй половине дня

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) ожидают, что загруженность улиц центра Москвы увеличится до семи баллов к вечеру 14 июля, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время затруднения фиксируют на Бульварном кольце, внешней стороне ТТК, в районе Сущевского Вала, а также на внешней стороне 95-го километра МКАД и в районе Ярославского шоссе.

Как объяснили в ЦОДД, обстановку на дороге могут осложнять строительные работы на проезжей части. На данный момент они проводятся на 877 участках.

Ранее москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик. Кроме того, водителей предостерегли в связи с ливнями. В период плохих погодных условий растет риск ДТП, объяснили в ЦОДД.

ЦОДД рассказал о появлении еще 60 км временных велополос в столице