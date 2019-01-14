Выделенки заработали на улице Минская и Калужском шоссе

С 14 января в столице заработали еще две выделенные полосы для общественного транспорта, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По ним следуют 49 маршрутов автобусов и троллейбусов.
По словам заммэра, ввод полос позволит наземному транспорту поехать быстрее, а пассажирам сократить время ожидания на остановке, передает Агентство "Москва".
Первая выделенка протянулась на улице Минская от Ломоносовского проспекта до улицы Сеславинская, а также от улицы Большая Филевская до Ломоносовского проспекта. На участке протяженностью 3,5 километра проходят маршруты 12 автобусов и два троллейбуса, которыми пользуются более 75 тысяч пассажиров в сутки.
Вторая выделенная полоса заработала на Калужском шоссе от дома 14, строение 2 до выезда из деревни Городище в оба направления. По полосе длиной 6,7 километра ходят автобусы 35 маршрутов, в том числе три междугородних.
В конце 2018 года в столице появились четыре новые выделенные полосы. Полоса для общественного транспорта протяженностью 500 метров расположилась на участке Кутузовского шоссе от улицы Дмитрия Разумовского до улицы ЦНИИМОД в Зеленограде по направлению к Георгиевскому проспекту.
Еще одну выделенку организовали на 2-й улице Машиностроения – от владения 14, строения 1 до съезда с Третьего транспортного кольца на Волгоградский проспект. Выделенка протяженностью 560 метров появилась на улице Верхние Поля – на участке от Чагинской улицы до остановки общественного транспорта "Рынок Садовод" по направлению к МКАД.
Четвертая полоса для общественного транспорта организована на Волгоградском проспекте. Она проходит от дома 59 на дублере магистрали до дома 56, корпуса 1 в оба направления.
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