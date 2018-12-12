Регулировать трафик предложили с помощью камер фиксации нарушений

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Столичным дорожным камерам нужно добавить функцию фиксации заторов для регулирования движения с помощью светофоров. Такую идею высказал член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев, передает Агентство "Москва".

Парламентарий напомнил, что городской Центр организации дорожного движения планировал собирать данные для снижения уровня загруженности трасс с помощью коптеров. Кроме того, Васильев поддержал инициативу ЦОДД добавить камерам функцию автоматического определения марок автомобилей. При этом права граждан, по его словам, нарушать нельзя.

"Так они проследят, кто и с кем куда с дороги сворачивал, и количество семей в Москве станет меньше. Думаю, это не тот эффект, о котором задумывались строители нейросети", – сказал депутат.

Ранее стало известно, что нейросеть, которая сможет определять марки машин, будет работать по тому же принципу, что и система распознавания лиц. Программа позволит понять, имеет ли право конкретная машина проезжать по автобусной полосе и не едет ли грузовик по запрещенному для него участку.