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11 февраля, 11:15

Беспилотный транспорт сократит количество ДТП в столице

транспорт

11 февраля, 11:15

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Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

В столице внедрение беспилотных трамваев и автобусов позволит сократить количество ДТП, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

"Мы уверены, что внедрение сначала "поддерживающих" водителя технологий управления движением, потом реально беспилотных трамваев и автобусов/электробусов поможет сократить количество ДТП и существенно улучшить качество транспортного обслуживания москвичей", – говорится в сообщении Дептранса в Twitter.

Также отмечается, что в транспортном комплексе продолжают вести работы по беспилотному транспорту в метрополитене.

"Для этого московское метро уже получило выделенные частоты. Мы хотим быть одними из первых в мире среди мегаполисов в этом сегменте", – говорится в сообщении.

Как уточняется, решения по запуску программ по развитию беспилотного транспорта принял Сергей Собянин на Урбанистическом форуме 2018 года в Москве.

Предполагается, что в столице пройдут тестовые испытания трамвая "Витязь-М" с системой, распознающей движущиеся объекты и корректирующей скорость движения. Состав планируют запустить на линию без пассажиров в ближайшие один-два месяца.

Сейчас вагон "Витязь-М" с новой системой проходит тестирование на площадке трамвайного депо имени Баумана. Во время испытаний водитель находится в кабине. Новая система должна стать шагом на пути к внедрению беспилотных разработок.

транспорт

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