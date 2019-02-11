Трамвай с системой распознования движущихся объектов протестируют в течение двух месяцев

В столице пройдут тестовые испытания трамвая "Витязь-М" с системой, распознающей движущиеся объекты и корректирующей скорость движения. Состав планируют запустить на линию без пассажиров в ближайшие один-два месяца, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгортранс.
Сейчас вагон "Витязь-М" с новой системой проходит тестирование на площадке трамвайного депо имени Баумана. Во время испытаний водитель находится в кабине.
С помощью стереокамер технология может распознавать движущиеся объекты, сигнализировать об этом водителю, замедлять или корректировать скорость движения. Новая система должна стать шагом на пути к внедрению беспилотных разработок.
Ранее сообщалось, что тестировать беспилотный трамвай будут на маршруте номер 17 "Останкино – Медведково". Беспилотный состав создали "ПК Транспортные системы" и российский разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies.
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