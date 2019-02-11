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11 февраля, 09:34

Трамвай с системой распознования движущихся объектов протестируют в течение двух месяцев

город транспорт

11 февраля, 09:34

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В столице пройдут тестовые испытания трамвая "Витязь-М" с системой, распознающей движущиеся объекты и корректирующей скорость движения. Состав планируют запустить на линию без пассажиров в ближайшие один-два месяца, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгортранс.

Сейчас вагон "Витязь-М" с новой системой проходит тестирование на площадке трамвайного депо имени Баумана. Во время испытаний водитель находится в кабине.

С помощью стереокамер технология может распознавать движущиеся объекты, сигнализировать об этом водителю, замедлять или корректировать скорость движения. Новая система должна стать шагом на пути к внедрению беспилотных разработок.

Ранее сообщалось, что тестировать беспилотный трамвай будут на маршруте номер 17 "Останкино – Медведково". Беспилотный состав создали "ПК Транспортные системы" и российский разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies.

город транспорт

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