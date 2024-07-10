Расписание поездов МЦД-2 изменится с 12 по 14 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание электропоездов на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится с 21:00 до 05:00 12–13 и 13–14 июля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В это время большая часть поездов на Рижском направлении проследует от и до Курского вокзала, а интервалы увеличат до 24 минут. На Курском направлении составы в основном проследуют от и до Царицына и Перервы, а интервалы увеличат до 1 часа.

Вечером часть поездов будет проходить без остановок станции Покровская, Красный Строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Остафьево и Силикатная. В это же время закроют путь в сторону области между Курским вокзалом и Люблино, где будут проводить ремонт инфраструктуры.

Ранее москвичей предупредили, что некоторые поезда "Аэроэкспресс" 12 и 13 июля будут отправляться в аэропорт Шереметьево и обратно с Савеловского вокзала. Это произойдет из-за проведения плановых работ на железной дороге.

Также в текущем месяце продолжает действовать измененное расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. Часть поездов были отменены, а интервалы между ними увеличили.

