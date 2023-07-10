Более 30 тыс человек посетили столичный фестиваль "Ретрорейс"

Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы

Более 30 тысяч человек посетили второй городской фестиваль "Ретрорейс", который Музей транспорта Москвы организовал 9 июля ко Дню Московского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"В 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин учредил День Московского транспорта, который теперь мы отмечаем каждый год. Интерес горожан к транспорту растет, поэтому мы проводим как можно больше познавательных мероприятий", – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В сообщении отмечается, что гости фестиваля увидели более 120 ретромашин, среди них – городской транспорт, легковые автомобили, спецтехника, которые курсировали по улицам столицы в 1970–1980-х годах. Также на мероприятии было представлено 30 экспонатов из коллекции Музея транспорта: автобусы ЗИЛ-158В и ЛАЗ-695Е, легковые ГАЗ 24-04 "Волга" и МЗМА-400-420 "Москвич", грузовые автомобили МАЗ-200, ГАЗ-93Б и другие.

Ранее сообщалось, что Музей транспорта Москвы выпустил тематические "Тройки" в честь фестиваля "Ретрорейс". Их раздали в качестве подарков участникам, которые посетили фестиваль. На транспортных картах изображены экспонаты из коллекции музея – автомобили Москвич-407, Москвич-2140 и ГАЗ-24 "Волга".

Также в честь Дня Московского транспорта 8 и 9 июля прошел парад поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ). Поезда можно было не только рассмотреть снаружи, но и проехаться в них.

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