В Москве выпустили новую "Тройку" к юбилею Сергея Рахманинова

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве представили лимитированную серию карт "Тройка" в честь 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Карту к юбилею великого пианиста подготовили совместно с Минкультуры России.

"В мае на автовокзале Северные ворота открыли выставку "Сергей Рахманинов: "Я – русский композитор…". А сегодня мы выпустили лимитированную "Тройку", – поделился заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Приобрести карту можно в кассах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии. Тираж лимитированной версии ограничен.

Ранее в Москве выпустили новые карты "Тройка" и билеты "Единый" в честь 100-летия московского спорта. До этого для пассажиров представили "Тройки" с детскими рисунками. Кроме того, в продажу поступили карты со "Смешариками".

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