Сокольническую линию метро продлят еще на одну станцию

6 июля, 11:28
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Столичные власти решили продлить Сокольническую линию метро еще на одну станцию, заявил первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
Предварительное название станции – "Новомосковская". "Принято решение мэром о продлении Сокольнической линии на одну станцию", – цитирует Аксенова Агентство "Москва".
Глава департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца года в столице планируют достроить 17 станций подземки. На красной ветке должны закончить работы между "Саларьево" и "Столбово", где собираются открыть четыре станции.
На участке Кожуховской линии от станции "Косино" до станции "Некрасовка" появятся еще четыре станции, а на Замоскворецкой линии станет доступна станция "Беломорская". К этому же времени в планах завершение строительства участка на Большой кольцевой линии со станцией "Нижняя Масловка".
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин также говорил, что в пешей доступности от аэропорта Внуково могут открыть станцию метро на Калининско-Солнцевской линии. Сейчас специалисты подбирают площадку. Проект планировки территории для продления ветки собираются утвердить в 2019 году.
"Москва в цифрах": продление красной ветки метро
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