Четыре велопарада проведут в столице в 2018 году

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Четыре велопарада пройдут в столице в 2018 году, сообщил куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов.
"Запланировано четыре велопарада", – цитирует представителя организации Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что зимний велопарад в столице состоится 11 февраля 2018 года. Он станет третьей прогулкой на двухколесном транспорте в городе во время холодного сезона.
В 2017 году в Москве прошли четыре массовых велопарада: 9 января – зимний, 29 мая – московский, 8 июля – ночной, а 17 сентября – осенний. Рекордное число участников собрал майский заезд – 40 тысяч человек. Осенью по столице проехали от Звездного бульвара до парка "Красная Пресня" около 20 тысяч человек.
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