Зимний велопарад пройдет в Москве в феврале

Хорошие новости для любителей велосипедов: стало известно, что зимний велопарад пройдет в столице в феврале. А ранее власти заявляли, что в этом году велопрокат может проработать дольше обычного – все будет зависеть от ноябрьской погоды.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зимний велопарад пройдет в Москве 11 февраля. Об этом сообщил журналистам куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов.

"Мы планируем провести зимний велопарад в воскресенье, 11 февраля, в рамках VI Международного зимнего велоконгресса, право проведения которого в Москве выиграл наш проект", – сказал он, отметив, что зима не является преградой для развития велокультуры.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В целом, как ранее сообщал заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, в этом году велопрокат может проработать дольше обычного, если в столице будет хорошая погода в ноябре (прошлогодний сезон завершился 1 ноября).

Ранее о возможном продлении велосезона зимой в интервью порталу Москва 24 также рассказал генеральный директор АО "СитиБайк", оператора городского общественного велопроката "ВелоБайк" Глеб Нарожных. "В последние годы увеличивается количество москвичей, использующих велосипед зимой. Если будет позволять погода, попробуем продлевать период работы сети после 31 октября, но о круглогодичной работе пока говорить рано", – рассказал он.

В этом году стойки с велосипедами на улицах Москвы появились 29 апреля. Система городского велопроката охватывает 380 станций и 3620 велосипедов. В нынешний сезон добавилось 500 велосипедов и появилось 50 новых станций. В следующем году и в 2019-м добавится еще по 50 станций и по 500 велосипедов. К 2019 году в Москве будет работать уже 480 станций, а парк увеличится до 5 тысяч велосипедов.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В этом году в Москве прошли четыре массовых велопарада: 9 января – зимний, 29 мая – московский, 8 июля – ночной, а 17 сентября – осенний. Рекордное число участников собрал майский заезд – 40 тысяч человек. Осенью по столице проехали от Звездного бульвара до парка "Красная Пресня" около 20 тысяч человек.

Всего услугами велопроката в этом сезоне воспользовались более 2 миллионов человек, что на 37 процентов больше по сравнению с 2016 годом, а по сравнению с 2015-м и вовсе в два раза.

К слову, следующей весной в городском велопрокате могут появиться китайские велосипеды компании Ofo, руководители которой обещают отказаться от парковочных станций и сделать специальные зоны для завершения аренды.