Расписание поездов изменится на участке от Киевского вокзала до Селятина 4–7 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин

Расписание поездов изменится на участке от Киевского вокзала до Селятина с 00:40 4 августа до 00:40 7 августа. Причиной стала подготовка участка к запуску D4. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что часть поездов отменят, интервалы движения увеличат до 1 часа. Также некоторые поезда будут следовать с отменой остановок, часть – только от/до Солнечной вместо Киевского вокзала.

В ведомстве также предупредили об отмене части аэроэкспрессов во Внуково и корректировке времени отправления последних поездов с Киевского вокзала.

Добавляется, что 4 августа:



до 07:00 нет движения поездов на участке от Толстопальцева до Селятина;

с 07:00 до 09:00 интервалы увеличены до 40 минут;

с 09:00 до 10:00 интервалы увеличены до 20 минут;

с 10:00 до окончания движения интервалы увеличены до 1 часа, в вечерний пик интервалы до Киевского вокзала увеличены до 20 минут;

интервалы движения аэроэкспрессов во Внуково увеличены до 2 часов.

В департаменте уточнили, что на время изменений ЦППК запустит компенсационные автобусы. Их маршрут и время отправления можно узнать на сайте перевозчика.

Помимо этого, специалисты будут модернизировать систему управления движением на станции Апрелевка в рамках подготовки к запуску D4. Поэтому будет закрыт один из путей на участке от Крекшина до Селятина, поезда там будут курсировать по очереди в реверсивном режиме, предупредили в сообщении.

С расписанием пригородных поездов можно свериться в приложении и на сайте перевозчика, заключили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что расписание электричек на Киевском направлении Московской железной дороги изменится с 00:40 4 августа до 00:40 7 августа. Ряд поездов выведут из расписания, у некоторых изменится количество остановок на маршруте, а у других – время отправления и прибытия. Движение электричек на перегоне Крекшино – Апрелевка будет организовано в реверсивном режиме.

До этого "Аэроэкспресс" предупредил об изменениях в расписании поездов до Шереметьево 5 и 6 августа. Значительную часть рейсов в эти дни уберут из графика. Это связано с проведением плановых железнодорожных работ.

Расписание поездов поменяется на МЦД-2 с 2 августа