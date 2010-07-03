Шереметьево опровергло информацию об отказе обслуживать пассажиров с электронными билетами

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В аэропорту Шереметьево опровергло информацию об отказе пограничников обслуживать пассажиров с электронными билетами.

"Сервис по обслуживанию пассажиров международных рейсов с электронными посадочными талонами предоставляется в тех кабинах паспортного контроля, которые отмечены информационными стендами. В случае когда пассажир обращается в кабину, не оборудованную специальным сканером, сотрудник пограничного контроля предлагает пассажиру пройти в кабину с оборудованием без очереди или самостоятельно распечатать посадочный талон на стойке печати. Стойки расположены прямо перед линией кабин и обозначены указателями", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиагавани.

В пресс-службе добавили, что перед линией паспортного контроля круглосуточно работают специалисты, которые оказывают пассажирам необходимую информационную поддержку.

В СМИ появилась информация, что сотрудники пограничной службы в Шереметьеве не принимали пассажиров с электронными билетами на международных рейсах, так как там некуда ставить отметку о пересечении границы.

Ранее сообщалось, что пассажиров, чей багаж потеряли в Шереметьеве, приглашают на прием к прокурорам. Сотрудники специальной комиссии обещают ответить на все вопросы. Прием будет идти с 9 утра до 6 вечера. Приходить нужно в аэропорт в Терминал D, стойка информации – на первом этаже. Там ждут и тех, кому пришлось несколько часов ждать свои сумки.

Проблемы в Шереметьеве начались еще в конце мая. Сначала руководство винило грузчиков, а потом – погоду, из-за которой самолеты якобы задерживались, поэтому багаж скапливался. В итоге Московская транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел.

В СМИ сложившуюся проблему связывают в первую очередь с системной нехваткой персонала. В конце 2018 года в Шереметьеве сменилась компания, которая обрабатывала весь багаж, а именно – дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг".