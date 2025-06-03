Ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло на станции метро "Рассказовка"

Видео: Москва 24

Ложное срабатывание автоматической системы пожарной сигнализации произошло на станции "Рассказовка" Солнцевской линии метро, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

В связи с этим были временно открыты турникеты, а на платформе – организовано экстренное оповещение. Сотрудники метрополитена оперативно отреагировали на ситуацию, проведя проверку станции и восстановив работу оборудования.

В настоящее время "Рассказовка" функционирует в обычном режиме, а движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее в Сети появились сообщения о задымлении состава на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии метро. Журналисты утверждали, что инцидент произошел с поездом. В Московском метрополитене опровергли данную информацию.

Тем не менее вентиляционные шахты были переключены в режим дымоудаления, а для установления причин инцидента были вызваны специалисты.