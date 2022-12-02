Совфед РФ предложил конфисковать машины нелегальных перевозчиков

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совфед предложил Минтрансу РФ рассмотреть вопрос о конфискации машин нелегальных перевозчиков, поскольку такой транспорт является орудием правонарушения.

Также ведомству предложено законодательно дать определение понятию "нелегальная перевозка пассажиров". Об этом говорится в рекомендациях комитета СФ по экономической политике по итогам заседания круглого стола, посвященного противодействию нелегальным перевозкам, сообщает РИА Новости.

Кроме этого, сенаторы предлагают предусмотреть в законодательстве обязанность владельцев транспортной инфраструктуры открывать специальный счет для работы с перевозчиками и запретить направлять деньги от продажи билетов на иные расходы, кроме собственного вознаграждения.

Помимо этого, члены СФ поддержали инициативу комитета транспорта Санкт-Петербурга о внесении в законодательство понятия "регулярная перевозка пассажиров и багажа". К данному понятию предложено отнести перевозку граждан и багажа с посадкой и высадкой на установленных остановках, а также в местах, где это не запрещено правилами дорожного движения.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта России призвало власти регионов сократить количество стоянок вдоль дорог и ввести ввести перехватывающие парковки в местах с активным трафиком.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!