Табло электронной очереди к дежурному врачу появились во всех поликлиниках Москвы

28 июня 2018, 07:14
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Табло электронной очереди к дежурному врачу установили во всех городских поликлиниках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всего их появилось порядка 380 штук, на экране можно увидеть очередность и номер кабинета. Как рассказал глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сейчас это максимально полное покрытие поликлинической сети столицы. В некоторых поликлиниках электронные табло сделают после ремонта.
К дежурному врачу можно попасть без предварительной записи. Нужно получить на прием с помощью инфомата или у стойки информации в день обращения.
Пациенты могут следить в режиме реального времени, сколько человек сейчас ждут приема. Ситуацию анализируют в больнице, благодаря чему есть возможность перераспределять потоки пациентов.
Первичную медицинскую помощь у дежурного врача можно получить независимо от прикрепления к поликлинике и места жительства. Для этого необходимо предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Сегодня в Москве принимают пациентов около 500 дежурных врачей.
Ранее стало известно, что пациенты-льготники могут получить у врача рецепт на лекарства с длительностью приема до 90 дней. Речь идет о пенсионерах, инвалидах первой группы, детях-инвалидах и людях с хроническими заболеваниями, которые требуют длительного курсового лечения. Препараты доступны в аптеках, где действуют льготы.
Как записаться к врачу, нажав одну кнопку
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