Табло электронной очереди к дежурному врачу появились во всех поликлиниках Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Табло электронной очереди к дежурному врачу установили во всех городских поликлиниках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего их появилось порядка 380 штук, на экране можно увидеть очередность и номер кабинета. Как рассказал глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сейчас это максимально полное покрытие поликлинической сети столицы. В некоторых поликлиниках электронные табло сделают после ремонта.

К дежурному врачу можно попасть без предварительной записи. Нужно получить на прием с помощью инфомата или у стойки информации в день обращения.

Пациенты могут следить в режиме реального времени, сколько человек сейчас ждут приема. Ситуацию анализируют в больнице, благодаря чему есть возможность перераспределять потоки пациентов.

Первичную медицинскую помощь у дежурного врача можно получить независимо от прикрепления к поликлинике и места жительства. Для этого необходимо предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Сегодня в Москве принимают пациентов около 500 дежурных врачей.

Ранее стало известно, что пациенты-льготники могут получить у врача рецепт на лекарства с длительностью приема до 90 дней. Речь идет о пенсионерах, инвалидах первой группы, детях-инвалидах и людях с хроническими заболеваниями, которые требуют длительного курсового лечения. Препараты доступны в аптеках, где действуют льготы.