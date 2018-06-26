Пациенты-льготники смогут получить в столице лекарства на три месяца

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Получить у врача рецепт на лекарства с длительностью приема до 90 дней могут пациенты-льготники. Это касается пенсионеров, инвалидов первой группы, детей-инвалидов и людей с хроническими заболеваниями, которые требуют длительного курсового лечения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Препараты доступны в аптеках, где действуют льготы. В списке перечне – лекарства для лечения ишемической болезни сердца, хронического бронхита, аллергического ринита и других заболеваний. Прошлым летом в столице отпустили свыше 3,5 миллиона льготных рецептов, при этом большая часть – в электронном виде.

Решение о выдаче рецепта на длительный срок принимает врач. Если он разрешает пациенту принимать препараты длительно без вмешательства специалиста, то может выписать соответствующий рецепт. Если человек нуждается в постоянном наблюдении, то рецепт выписывают на определенное время. Затем нужно снова прийти к доктору. Пациентов призывают внимательно относиться к рекомендациям медиков.

Ранее врач общей практики городской поликлиники № 219 Владислав Ковалевич посоветовал людям с хроническими заболеваниями при жаре консультироваться со специалистами насчет приема препаратов. Кроме того, нужно тщательно следить за самочувствием, в том числе измерять давление и пульс.