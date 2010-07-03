Facebook пообещал удалять публикации о "белом национализме"

Facebook будет и дальше бороться с проявлениями ненависти в Сети, запретив размещение публикаций, имеющих отношение к "белому национализму и сепаратизму". Об этом заявило руководство соцсети на своей официальной странице.
"За последние несколько месяцев в результате консультаций с представителями гражданского общества и учеными <...> мы убедились, что белый национализм и сепаратизм не могут быть отделены от понятия превосходства белой расы и организованных групп, проповедующих ненависть. В дальнейшем мы не потерпим проявлений поддержки или положительной оценки белого национализма и сепаратизма", – сказано в заявлении.
Изменения в политике безопасности вступят в силу на этой неделе. Руководство Facebook уже долгое время придерживается принципа нетерпимости к проявлениям ненависти в отношении людей на основании убеждений о "превосходстве белой расы". Нововведения коснутся Facebook и принадлежащего ему Instagram.
Ранее на этой неделе сообщалось, что администраторы Facebook за сутки удалили более 2,6 тысячи страниц с ложной информацией. Сообщения были связаны с Россией, Ираном, Македонией и Косово.
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