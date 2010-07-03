Facebook удалила более 2 тысяч связанных с Россией и Ираном страниц

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Администраторы социальной сети Facebook за сутки удалили более 2,6 тысячи страниц с ложной информацией. Сообщения были связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косово, говорится в блоге компании.

"Мы удалили 2632 страницы, группы и аккаунты, которые были вовлечены в скоординированную недостоверную деятельность в Facebook и Instagram", – указано в заявлении.

Страницы, связанные с Россией, якобы использовались для распространения спама и для публикации контента о ситуации на Украине и в Крыму. Владельцы страниц, связанных с Ираном, распространяли ложные данные, касающиеся санкций и конфликта в Сирии. Данные об удаленных страницах были переданы в правоохранительные органы.

Компания Facebook регулярно с сентября 2017 года блокирует фейковые аккаунты.

Ранее представители соцсети приняли решение не блокировать и не удалять фейковые материалы, а отображать их в ленте новостей ниже. Они заявили, что ложные публикации не противоречат правилам сообщества, а их удаление авторы могут воспринять как нарушение свободы слова. В подобных статьях, по словам администрации соцсети, могут высказываться мнения, альтернативные общепринятым.

Facebook активно реформирует свои сервисы после того, как компания оказалась в центре скандала из-за утечки данных пользователей. Информацию о 90 миллионах людей по ошибке передали сторонней компании, которая размещала политическую рекламу.