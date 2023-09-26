"Билайн" увеличил среднюю скорость мобильного интернета в метро Москвы до 130 Мбит/с

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

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"Билайн" увеличил среднюю скорость мобильного интернета в метро Москвы на 15%, до 130 Мбит/с, сообщает пресс-служба компании.

"Для создания непрерывного доступа к мобильной связи во время движения пассажиров в метро "Билайн" перераспределил частотный ресурс 3G в пользу современного и востребованного стандарта 4G. Эффект от такой модернизации можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги клиенты получают скоростное трехполосное шоссе", – говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, скорости в 130 Мбит/с достаточно для работы различных сервисов от мессенджеров до видеоплатформ и онлайн-кинотеатров. Кроме того, пользователям также доступна технология VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве с эффектом присутствия и не прерывает интернет-сессию во время разговора.

Отмечается, что в 2023 году "Билайн" построил 86 новых базовых станций в московском метро, чтобы обеспечить качественной связью новые станции метрополитена: 8 станций Большой кольцевой линии, а также станции и перегоны "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии, "Яхромская", "Физтех" и "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии.

"С первого дня открытия на всех новых объектах метрополитена доступен быстрый и надежный мобильный интернет, чтобы наши клиенты могли получать привычный сервис и оставаться на связи. Для этого мы заранее вывели в эфир новое оборудование и всю необходимую инфраструктуру и создали непрерывное покрытие на всей территории метрополитена", – заявил региональный директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.

В компании отметили, что клиенты оператора стали больше пользоваться мобильным интернетом в метро: в июле пассажиры скачали на 27% больше контента, чем в аналогичный период прошлого года.

Помимо организации связи в подземном метро, "Билайн" обеспечивает устойчивое покрытие на всем протяжении наземных линий. Например, средняя скорость мобильного интернета во время движения пассажиров на МЦД-4 составляет 38 Мбит/с, а максимальная может достигать 266 Мбит/с. Стабильную связь на протяжении всего диаметра обеспечивают 235 базовых станций, заключили в компании.

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