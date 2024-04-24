Дуров: Telegram банит аккаунты, которые ищут координаты для нанесения ударов

Фото: телеграм-канал "Код Дурова"

Telegram блокирует ботов и аккаунты тех, кто собирает координаты для нанесения ударов или публикует личные данные людей с призывами к насилию против них. Об этом заявил основатель площадки Павел Дуров.

"Мы не желаем, чтобы Telegram был инструментом для насилия", – написал он в своем канале.

Он напомнил, что после начала СВО предполагалось, что площадка рассмотрит возможность ограничения ряда каналов Украины и России. Однако пользователи, по словам Дурова, заставили его изменить это решение и не отключать каналы на время конфликта.

Ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону Дуров сказал, что наибольшее давление на работу Telegram оказывают не правительства государств, а американские корпорации Apple и Google. По его словам, когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут все подвергать цензуре.

