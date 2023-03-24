В вырезе экрана iPhone 15 переработают датчик приближения

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

С выпуском нового iPhone 15 Apple переработает компоновку датчиков в блоке Dynamic Island, который находится в овальном вырезе экрана. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на аналитика TF International Мин-Чи Куо.

Отмечается, что в прошлой модели iPhone 14 Pro в блок Dynamic Island были встроены лазерные протекторы, позволяющие распознавать лица, селфи-камера, инфракрасная камера и еще множество других компонентов. Датчик приближения находился под матрицей экрана.

Как заявил Куо, в новой модели телефона датчик движения будет добавлен в Dynamic Island, причем изменения коснутся всей линейки.

Аналитик напомнил, что датчик приближения помогает избежать случайных нажатий на сенсорный экран, например, во время телефонного разговора, чтобы человек не нажал на клавиатуру ухом или частью лица. Куо подчеркнул, что сенсор в iPhone 15 будет выполнять ровно такую же функцию.

Ранее компания Apple выпустила "весенние" iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете. Новые расцветки смартфонов никак не повлияли на их функционал и комплектацию. В Apple напомнили, что iPhone 14 и 14 Plus отличаются от предшественников высоким временем автономности новинок, производительностью камеры для создания фото и видео.



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