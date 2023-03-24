IT-эксперт сравнил стоимость домашнего интернета в России и других странах

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В 2022 году по уровню доступности интернета в плане его стоимости Россия поднялась с 11-го на 6-е место. Она считается одной из стран с самыми низкими ценами на интернет в мире, рассказал директор по продукту "Интернет" в компании "Дом.ру" Андрей Чазов.

Чазов отметил, что по уровню доступности интернета первые строчки занимают Япония, Сингапур, Германия, Армения и Израиль.

"В стоимость услуги входят частичные затраты на строительство и развитие новых сетей связи, покупку и установку современного оборудования, а также на последующий мониторинг, обслуживание и профилактику сети и оборудования", – объяснил эксперт "Газете.ру".

Он добавил, что в параметры формирования стоимости также входят обслуживание пользователей и траты на трафик.

Эксперт рассказал, что в период с 2017 по 2022 год средняя месячная стоимость домашнего интернета в РФ снизилась с 437 до 339 рублей.

Чазов подчеркнул, что средняя стоимость интернета в Европе составляет 24,8 доллара (1 905 рублей), в Азии – 13,86 доллара (1 065 рублей), в Австралии – 50,7 доллара (3 895 рублей), в Великобритании – 44,7 доллара (3 434 рубля), а в США – 8,4 доллара (645 рублей).

В период с 2017 по 2019 год в РФ заметно увеличилось количество пользователей домашнего интернета: в 2017 году их было 34,2 миллиона, а в конце 2022 года показатель увеличился до 36,5 миллиона.

Ранее в Госдуме поддержали идею о проведении мониторинга рекламы упрощенного получения справок в интернете. Свое мнение по данному вопросу высказал депутат нижней палаты парламента Федот Тумусов. Он обратил внимание на то, что подобные объявления в Сети являются частью коррупционной схемы, а некоторые делают на этом бизнес. Тумусов подчеркнул, что такие объявления рекламируют незаконные услуги, несущие реальную опасность для неопределенного количества граждан.



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