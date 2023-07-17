Минцифры приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT

Фото: depositphotos/belchonock

Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Также министерство проведет независимую оценку компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), который является основным оператором грантов.

До 1 сентября будет обновлен состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок. Будет проведен аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022–2023 годы. Проекты, по которым есть сомнения в 100% чистоте, отменят.

Также ведомство оптимизирует процессы принятия решений о выдаче грантов, обеспечив прозрачность и публичность всех этапов запуска и реализации таких проектов.

С этой целью Минцифры создаст комиссию по проверке во главе с министром цифрового развития Максутом Шадаевым, куда войдут уполномоченные представители основных ассоциаций в сфере IT.

Также ведомство проверит обоснованность всех отказов в поддержке проектов и наличие конфликта интересов. Будут рассмотрены все жалобы и предложения по оптимизации процессов и процедур, а затем представлены результаты анализа процессов и аудита проектов.

Ранее сообщалось, что порядка 85% IT-специалистов, которые уехали в прошлом году, вернулись в страну. Одна из причин возвращения связана с потерей налогового резидентства, когда НДФЛ с 13–15% возрастал до 30%. Работодатели не собирались компенсировать разницу, что стало сильным мотиватором.