Россияне перечислили основные недостатки интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты выяснили, какие недостатки, по мнению россиян, есть у интернета. Большинство опрошенных к таковым отнесли отсутствие контроля за информацией и наличие опасного контента. Результаты исследования банка "Открытие" приводит РИА Новости.

"Главными недостатками Всемирной паутины граждане считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (61%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (55%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (41%)", – говорится в исследовании.

39% респондентов выразили уверенность, что интернет отнимает у них очень много свободного времени, примерно столько же убеждены, что он отвлекает от реальной жизни.

Многие тем не менее считают Сеть полезной. Среди задач, с которыми она помогает справиться, россияне выделили поиск информации (93%), онлайн-шопинг (65%) и денежные переводы (64%). Также предпочитают смотреть кино и общаться в социальных сетях чуть больше половины опрошенных.

Исследование проводилось с 8 по 13 мая. В нем приняли участие 1 000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее ученые из Университета Джорджии выяснили, что люди доверяют информации, полученной от компьютерных алгоритмов, больше, чем той, которую получают от других людей.

Для этого они провели эксперимент, в котором испытуемым предлагалось подсчитывать количество людей, изображенных на фотографиях. При этом у добровольцев была возможность воспользоваться подсказками двух типов: первые – якобы ответы других участников, вторые – результат работы специального алгоритма. С увеличением сложности задачи они постепенно переходили от человеческих подсказок к помощи компьютера.