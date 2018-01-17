Обнаружен вирус-шпион, способный красть сообщения из WhatsApp

17 января, 13:18
Фото: AP/Andy Wong
Новый вирус, поражающий устройства на базе Android, обнаружили специалисты "Лаборатории Касперского". Программа-шпион Skygofree способна красть сообщения из мессенджера WhatsApp, сказано в исследовании компании.
Как пояснили эксперты, с 2015 года Skygofree распространяют через поддельные сайты операторов сотовой связи, предлагая пользователям установить "ускоритель интернет-подключения".
"Skygofree − один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы", − цитирует сообщение аналитиков "Лаборатории Касперского" РИА Новости.
По словам специалистов, вирус может записывать разговоры, красть сообщения из WhatsApp. Он также легко получает доступ к данным GPS и событиям из календаря пользователя. Кроме того, программа-шпион позволяет подключать гаджеты к беспроводным сетям, которые находятся под контролем злоумышленников.
Как установили в "Лаборатории Касперского", в последний раз домен для распространения Skygofree был зарегистрирован 31 октября 2017 года. Тогда вирус поразил устройства пользователей Android в Италии. По мнению экспертов, разработчики вируса также находятся на территории этой страны.
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