Пользователи Apple смогут отключать замедление iPhone

18 января, 12:16
Фото: PA Images/ТАСС/Yui Mok/ТАСС
Глава Apple Тим Кук объявил, что пользователям разрешат отключать замедление процессора iPhone. Об этом сообщает The Verge.
По словам Кука, такая функция будет доступна в следующем обновлении iOS 11. Пользователи сами будут следить за состоянием своего аккумулятора.
Он отметил, что устройство будет уведомлять владельца о снижении производительности процессора. Обновление можно будет загрузить в марте 2018 года.
Ранее сообщалось, что пользователи научились моментально выключать iPhone на расстоянии. Уязвимость в системах iOS и macOS выявил пользователь Twitter. Чтобы снова включить устройство, нужно его перезагрузить.
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