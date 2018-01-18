Пользователи Apple смогут отключать замедление iPhone

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Глава Apple Тим Кук объявил, что пользователям разрешат отключать замедление процессора iPhone. Об этом сообщает The Verge.

По словам Кука, такая функция будет доступна в следующем обновлении iOS 11. Пользователи сами будут следить за состоянием своего аккумулятора.

Он отметил, что устройство будет уведомлять владельца о снижении производительности процессора. Обновление можно будет загрузить в марте 2018 года.

Ранее сообщалось, что пользователи научились моментально выключать iPhone на расстоянии. Уязвимость в системах iOS и macOS выявил пользователь Twitter. Чтобы снова включить устройство, нужно его перезагрузить.