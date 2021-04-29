Суд дал 3 года условно директору центра в Подмосковье по делу о смерти Марьянова

15:18
Фото: телеграм-канал LifeShot
Суд приговорил к трем годам условного заключения директора реабилитационного центра в Подмосковье, где в 2017 году скончался актер Дмитрий Марьянов, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области ТАСС.
Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Оксаны Мосуновой вынес Лобненский городской суд. Ее признали виновной в совершении преступлений по статье "Оставление в опасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В центре "Феникс" Марьянов находился в последние дни своей жизни. По данным следствия, сотрудники несколько раз сообщали Мосуновой о тяжелом состоянии актера, но она запретила вызывать скорую. В итоге в неотложку позвонил один из пациентов, но в другой больнице актера не успели спасти, было уже слишком поздно.
Дмитрий Марьянов играл в театре и кино. Он известен по таким фильмам и сериалам, как "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", и многим другим.
Сын Марьянова подал иск на 30 миллионов рублей к реабилитационному центру
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