Суд дал 3 года условно директору центра в Подмосковье по делу о смерти Марьянова

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Суд приговорил к трем годам условного заключения директора реабилитационного центра в Подмосковье, где в 2017 году скончался актер Дмитрий Марьянов, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области ТАСС.

Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Оксаны Мосуновой вынес Лобненский городской суд. Ее признали виновной в совершении преступлений по статье "Оставление в опасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В центре "Феникс" Марьянов находился в последние дни своей жизни. По данным следствия, сотрудники несколько раз сообщали Мосуновой о тяжелом состоянии актера, но она запретила вызывать скорую. В итоге в неотложку позвонил один из пациентов, но в другой больнице актера не успели спасти, было уже слишком поздно.

Дмитрий Марьянов играл в театре и кино. Он известен по таким фильмам и сериалам, как "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", и многим другим.

