Суд оставил в силе приговор сыну адвоката Астахова, обвиняемого в мошенничестве

Фото: Следственный комитет РФ

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор, вынесенный сыну бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова Антону, которого обвиняют в мошенничестве на 74,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Саратовский областной суд 22 февраля не удовлетворил жалобу, оставив приговор в силе. Судебное решение оставили без изменения", – отметили в суде.

Согласно карточке, размещенной на сайте кассационного суда, приговор был обжалован адвокатом Татьяной Шиловой.

Ранее сообщалось, что Фрунзенский суд Саратова приговорил к 3,6 года лишения Антона Астахова, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Отмечалось, что Астахов стал одним из 14 фигурантов уголовного дела о хищении 75 миллионов рублей из саратовского АО "НВКбанк". Суд установил, что летом 2019 года он помог гендиректору юридической фирмы получить кредит на данную сумму, после чего похитил почти все средства с банковского счета.

В декабре 2021 года он был отправлен под домашний арест.



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