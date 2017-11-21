Сечин снова пропустит заседание суда по делу Улюкаева

21 ноября, 10:11
Фото: пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Глава "Роснефти" Игорь Сечин снова не явится на заседание суда по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом сообщил радиостанции "Коммерсантъ-FM" пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Он отметил, что в эти дни Сечин должен находиться на объекте Ханты-Мансийском автономном округе, куда прибудет премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Никаким образом Игорь Сечин не может и не мог присутствовать на заседании 22 ноября, потому что, в соответствии с графиком премьер-министра Дмитрия Медведева, мы принимаем его на нашем новом объекте – Кондинское месторождение, наш недавно приобретенный актив. Программа большая запланирована: и осмотр объектов, и совещания с генеральными директорами," – сообщил Леонтьев. Пресс-секретарь также отметил, что там очень тяжелые погодные условия, поэтому нельзя точно определить, как и когда они туда долетят и когда они оттуда вернутся.
Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова отметила, что глава "Роснефти" является ключевым свидетелем для обвинения, поэтому "приоритеты все у прокуроров – насколько они захотят его видеть на судебном заседании, будут ли настаивать".
Игорь Сечин не приехал на заседание 13 ноября. Повестка Сечину была направлена по факсу и заказным письмом через "Почту России" на адрес "Роснефти", однако пресс-секретарь компании заявил, что топ-менеджер повестку не получил. Также стало известно, что в этот день Сечин присутствовал на встрече Владимира Путина с президентом Турции.
После неявки свидетеля суд принял решение повторно вызвать Сечина для допроса.
По версии следствия, Игорь Сечин в обмен на положительное заключение Минэкономразвития по вопросу о приобретении компанией госпакета акций "Башнефти" передал Алексею Улюкаеву сумку с двумя миллионами долларов. Во время обысков в доме экс-министра были найдены ювелирные украшения, 250 тысяч долларов, четыре пары наручных часов, а также слитки драгоценных металлов.
Улюкаев свою вину не признает и заявляет, что думал, что в сумке лежит вино. По его словам, инцидент является провокацией.
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