Подозреваемого в поджоге храма в Тушине поместили под домашний арест

Фото: Скриншот телеканала Москва 24

Хорошевский районный суд столицы 9 ноября выбрал меру пресечения для подозреваемого в поджоге храма в Южном Тушине Евгения Сенчина. Его поместили под домашний арест до 7 января 2019 года, передает Агентство "Москва".

Примечательно, что следователь просил арестовать мужчину, ссылаясь на его опасность для общества. "У следствия имеется информация, что подозреваемый имеет антиобщественную позицию и принадлежит к организации "Сатанисты", – отметил следователь. Прокурор ходатайство поддержал, однако суд предпочел его отклонить.

Сенчин уже дал признательные показания, однако обвинение ему пока не предъявлено. При этом он просил избрать наказание, не связанное с заключением под стражу. "Скрываться не собираюсь, проживать в случае домашнего ареста буду по адресу прописки", – сказал мужчина.

Согласно материалам дела, Сенчин объяснил свой поступок тем, что действовал по указанию голоса, сказавшего, что храм нужно сжечь. Ущерб, причиненный им, превысил один миллион рублей.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что 35-летний неработающий мужчина совершил поджог церкви в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка.

ЧП произошло 6 ноября на территории религиозной организации "Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая Мирликийского в Тушине города Москвы". Изучив последствия возгорания, полицейские пришли к выводу, что причиной пожара стал поджог. Как выяснилось позже, у стен алтаря сложили покрышки и облили их бензином.

После случившегося в РПЦ призвали усилить контроль за безопасностью храмов.

