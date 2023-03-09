Суд приговорил уфимку, сбившую насмерть мать с ребенком, к трем годам колонии

Фото: телеграм-канал SHOT

Кировский районный суд Уфы приговорил к трем годам лишения свободы виновницу ДТП, сбившую насмерть женщину с ребенком на пешеходном переходе.

"Я не хотела этого делать, я никогда не хотела убивать людей. Я очень прошу прощения за такую потерю, мне до сих пор очень сложно все это вспоминать. Наверное, никогда не смогу нормально с этим жить. Простите", – обратилась осужденная Дарья Сорокина к мужу погибшей, передает телеканал "360".

Сорокину обвинили в нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть двух человек по неосторожности. Девушку признали виновной и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Ее лишили прав на два года. Суд отсрочил исполнение наказания до момента достижения сыном подсудимой четырнадцати лет. Сейчас мальчику год.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина сбил женщину, которая переходила дорогу вместе с двумя детьми. Один ребенок находился в коляске, а второй шел рядом с матерью.



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