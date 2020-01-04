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Москва 24

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Общество

17:02

В Москве арестовали двух девушек по делу о вымогательстве у художника Сафронова

суды происшествия общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Таганский суд Москвы принял решение направить в СИЗО столичную модель Марину Рудничкую, подозреваемую в вымогательстве примерно 500 тысяч рублей у художника Никаса Сафронова. Об этом сообщает ТАСС.

"Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок", – заявили в правоохранительных органах.

По данным следствия, Рудницкая изначально обвинила Сафронова в изнасиловании, но вместо обращения в полицию шантажировала художника и угрожала выступить с разоблачением на федеральном канале. Посредником в преступной схеме выступала подруга девушки, Татьяна Морозова. Обеих вымогательниц задержали с поличным во время передачи денег.

В начале декабря стало известно, что российские суды начали принимать тайные записи переговоров в качестве доказательств. По ранее существовавшим нормам, такие аудиофайлы не рассматривались, так как нельзя было установить их происхождение и авторство.

Столичную модель арестовали по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

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