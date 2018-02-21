Россияне назвали керлингиста Крушельницкого жертвой допинг-террористов

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Керлингист Александр Крушельницкий, допинг-проба которого дала положительный результат, стал жертвой допинг-террористов. Такое предположение поддержала половина участников онлайн-опроса "Аргументов недели".

Его участниками стали свыше 2 300 человек. 50 процентов респондентов полагают, что мельдоний в еду атлета подмешали иностранцы с целью дискредитации российского спорта. 38 процентов считают, что это сделал кто-то из партнеров Крушельницкого по команде. По мнению 12 процентов, керлингист принял допинг по своей воле.

Александр Крушельницкий выиграл бронзовые медали Олимпийских игр вместе с Анастасией Брызгаловой. Подтверждение наличия мельдония в пробах спортсмена опубликовали 20 февраля. Обнаруженная доза говорит о разовом употреблении вещества. Представители спортсменов уточнили, что подобный режим приема препарата не оказал бы никакого эффекта на организм керлингиста: для этого его принимают на протяжении более длительного времени. 10 из 11 проб атлета были чистыми.

Сам Крушельницкий подчеркнул, что никогда не принимал запрещенных веществ. Он извинился перед болельщиками и напарницей за то, что не смог оградить от проблем. Кремль рассчитывает, что расследование инцидента поможет атлету реабилитироваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.