Арбитр Федотов заявил, что гол Месси в ворота Франции нельзя было засчитывать

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов заявил, что гол Лионеля Месси в ворота Франции в финале ЧМ-2022 в Катаре нельзя было засчитывать. Его слова передает "Чемпионат".

Федотов отметил, что нарушением было присутствие 13 человек на поле.

"В финале чемпионата мира забыли про базовые правила футбола. Да вообще на ЧМ про них говорить не приходится. Гол Месси нельзя было засчитывать, но это не вина Марциняка, а вопрос к VAR и резервному. Они должны были сказать, что гол Месси нужно было отменять", – уточнил он.

Момент, который арбитр считает спорным, произошел на 108-й минуте матча. Запасные игроки сборной Аргентины выбежали на поле в тот момент, когда мяч залетел в ворота французов.

Именно этот гол вывел Аргентину вперед в дополнительное время.

Ранее сборная Аргентины стала победителем на чемпионате мира по футболу, который прошел в Катаре. Основное время завершилось с результатом 3:3, однако аргентинские спортсмены смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2. Мячами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария.

Сборная Аргентины победила на ЧМ по футболу в Катаре

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