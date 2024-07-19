Врач Борзенков: занятия "новой биомеханикой" могут разрушить позвоночник

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Набирающий популярность специфический вид фитнеса, который поклонники называют "новой биомеханикой", может нанести большой вред здоровью. Об этом Москве 24 рассказал врач-нейрохирург Московского спинального центра ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова ДЗМ Антон Борзенков.

Ранее в Сети начали все чаще появляться видеоролики, в которых тренеры-блогеры активно продвигают "занятия биомеханикой". На кадрах люди совершают движения с отягощением – от приседаний до становой тяги в избыточной или анатомически неправильной амплитуде. По словам приверженцев методики, это якобы гораздо эффективнее обычных тренировок за счет включения большего количества мышц.

Однако нейрохирург придерживается другой позиции. По его словам, от таких занятий вреда будет в разы больше, чем пользы.



Антон Борзенков врач-нейрохирург Московского спинального центра ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова ДЗМ В популярных сейчас роликах в интернете занятия выглядят, мягко говоря, не очень классически. Например, есть вариант тяги в наклоне: такая работа с весами может привести к разрушению позвоночника, суставов и болевому синдрому. Поэтому ни истинного прироста мышечной ткани, ни хорошего внешнего вида – не говоря уже о здоровье – человек не получит.

По словам врача, все занятия с отягощением, со свободными весами требуют строгой техники и должны обязательно проводиться под контролем тренера. Особенно если человек только начал ходить в зал.

"Классическая техника выполнения упражнений очень сильно отличается от того, что показывают в популярных роликах", – указал нейрохирург.

В свою очередь, мастер спорта России по художественной гимнастике, тренер динамического пилатеса Василиса Пакшенкова подчеркнула, что это направление еще недостаточно изучено.

"Новая биомеханика" может быть основана на непроверенных научных теориях или на спекулятивных гипотезах. А неправильное использование новых методов может привести к травмам, особенно если тренировки проводит неквалифицированный специалист", – предупредила она.

Эксперт также пояснила, что таким занятиям присуща чрезмерная специализация – то есть, излишняя концентрация на определенных видах движений.



Василиса Пакшенкова мастер спорта России по художественной гимнастике, тренер динамического пилатеса И это может как увеличить риск травм, так и ограничить физическое развитие.

Ранее россиян предупредили, что неправильное распределение веса и положение тела во время занятий спортом может привести к травмам. Ярким примером является выполнение планки на предплечьях. Часто вес распределяется неправильно, человек опирается только на локти, что негативно сказывается на суставах. Также люди часто совершают ошибку при приседании, начиная движение с колен, а не таза.