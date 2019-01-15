Создателей фильма с Дзюбой о футболе в России могут оштрафовать

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Скори производства фильма "Дикая лига", посвященного зарождению футбола в России задерживаются. У создателей киноленты накопился штраф перед российским министерством культуры, сообщает РИА Новости.

О сложившейся ситуации глава культурного ведомства Владимир Мединский рассказал финансовому директору продюсерского центра "Новое время" Дмитрию Шмулевичу. "Фильм должен был быть сдан в декабре 2018 года", – напомнил министр.

В свою очередь Шмулевич пояснил, что сдвиг сроков произошел из-за участия в проекте американских актеров. В настоящее время картина, которую собираются завершить к концу февраля – началу марту, находится на стадии постпродакшна. Дата выхода фильма на большой экран еще не определена. Зрители могут увидеть его в ноябре 2019 года.

Режиссерами "Дикой лиги" стали Андрей Богатырев и Арт Камачо. Сюжет рассказывает о зарождении футбола в России в начале прошлого столетия. В картине снялись Владимир Яглыч, Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров, Олеся Судзиловская и российский футболист Артем Дзюба.

Нападающий национальной футбольной сборной Артем Дзюба занял первое место в медиарейтинге российских спортсменов за 2018 год. На летнем чемпионате мира в России он забил три гола и помог команде выйти в четвертьфинал.