Соревнования "Игры ГТО" пройдут на Мосурбанфоруме в "Лужниках" с 18 по 20 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетители Мосурбанфорума в "Лужниках" смогут побороться за летний кубок соревнований "Игры ГТО". В Играх примут участие более пяти тысяч человек. Им предстоит за минимальное время выполнить упражнения из комплекса ГТО.

Помимо этого, гости Мосурбанфорума смогут поучаствовать в шоу "Иду на рекорд", где постараются продемонстрировать лучший результат в одной из дисциплин: вис на турнике, прыжки в длину, пресс, отжимания, рывок гири, подтягивание, гибкость и бег.

Подать заявку на участие в "Играх ГТО" нужно на сайте Федерации многоборья России до 15 августа. Само участие в соревнованиях совершенно бесплатно.

Проект "ГТО в парках" был запущен Департаментом спорта Москвы в 2022 году. В рамках проекта в десяти парках Москвы проходят тренировки под руководством профессиональных инструкторов. В летний сезон 2022 года в проекте приняли участие больше 6,5 тысячи жителей Москвы.

В столице действует система поощрения за успешное выполнение нормативов ГТО. Так, успешно сдавшие нормативы абитуриенты могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Обучающимся, имеющим золотой знак отличия ГТО, может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия.

В мае 2023 года в силу вступили новые нормативы ГТО. Современный комплекс состоит из 18 ступеней в соответствии с возрастными группами от шести лет, а также нормативов по трем уровням трудности. Они соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам.

Нормативы и испытания направлены на определение уровня развития основных физических качеств человека — выносливости, силы, гибкости, а также скоростных возможностей.