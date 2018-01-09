Супруга Льва Яшина рассказала о характере мужа вне футбольного поля

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Вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина Валентина поделилась воспоминаниями о том, каким был ее муж не на футбольном поле, а в повседневной жизни.

Она подчеркнула, что по характеру Лев Яшин был "добряком". "Очень добрый, чересчур добрый. Мог снять рубашку и отдать ее любому. Кто-то мог сказать, какой красивый свитер. А он отвечал: "Я тебе подарю его", – рассказала Валентина Яшина в интервью программе Stan Collymore Show на RT. Она также отметила, что, возвращаясь из-за границы, супруг неизменно раздавал все, что привозил с собой.

Ранее в ФИФА постер чемпионата мира по футболу 2018 года с изображением Льва Яшина назвали символом художественного и футбольного наследия России. Также сообщалось. что виртуальную фигуру легендарного вратаря можно увидеть в двух местах в Москве – у стадиона "Динамо" и на Манежной площади. Кроме того, 3D-двойника Яшина можно встретить в Лондоне возле стадиона Уэмбли.