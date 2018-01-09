Супруга Льва Яшина рассказала о характере мужа вне футбольного поля

Фото: ТАСС/Шандрин Виктор
Вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина Валентина поделилась воспоминаниями о том, каким был ее муж не на футбольном поле, а в повседневной жизни.
Она подчеркнула, что по характеру Лев Яшин был "добряком". "Очень добрый, чересчур добрый. Мог снять рубашку и отдать ее любому. Кто-то мог сказать, какой красивый свитер. А он отвечал: "Я тебе подарю его", – рассказала Валентина Яшина в интервью программе Stan Collymore Show на RT. Она также отметила, что, возвращаясь из-за границы, супруг неизменно раздавал все, что привозил с собой.
Ранее в ФИФА постер чемпионата мира по футболу 2018 года с изображением Льва Яшина назвали символом художественного и футбольного наследия России. Также сообщалось. что виртуальную фигуру легендарного вратаря можно увидеть в двух местах в Москве – у стадиона "Динамо" и на Манежной площади. Кроме того, 3D-двойника Яшина можно встретить в Лондоне возле стадиона Уэмбли.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: