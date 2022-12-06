В Госдуме поддержали идею введения компенсаций в фитнес-клубах при наличии больничного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал идею о продлении сроков абонементов в фитнес-клубах при предъявлении клиентом больничного, сообщает RT.

По его мнению, это интересное предложение и его следует внимательно изучить. Он не исключил, что инициатива найдет применение в жизни. Свищев также считает правильными любые меры привлечения сограждан в фитнес-клубы и занятию активным образом жизни.

"Сейчас государство многое делает для того, чтобы в том числе компенсировать затраты, произведенные на фитнес-клуб нашими гражданами. Сейчас в разработке также находится несколько проектов, которые могут мотивировать жителей заниматься спортом и работодателей, чтобы тратили деньги на своих работников. Мы много делаем, и, я думаю, в ближайшее время вы увидите те инициативы, которые будут", – сказал парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой разработать в России закон, согласно которому сроки абонементов в фитнес-клубах будут продлеваться, если клиент предоставляет больничный лист.

Парламентарий направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором напомнил, что на данный момент такие заведения при продаже абонементов обычно прописывают в документе право на заморозку соглашения на один месяц. Это помогает обеспечить клиентам возможность продлить свой пропуск по тем или иным причинам.

До этого депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести налоговый вычет для тех, кто оплачивает услуги фитнеса для родителей-пенсионеров. Он отметил, что работающие граждане получили право на такой вычет с 1 января 2022 года. Однако эта норма не предусматривает поддержку пенсионеров, подчеркнул Сухарев.

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